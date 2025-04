Вибух у Нешвіллі на Різдво: у фургоні підірвав себе літній чоловік, який вірив у "небезпеку 5G" - деталі

О 6:30 ранку 25 грудня в центрі Нешвілла вибухнув будинок на колесах. Перед вибухом з нього голосно зазвучав “комп’ютеризований” жіночий голос. Він попередив, що автомобіль вибухне через 15 хвилин, і почав вести зворотний відлік до вибуху. “Якщо ви чуєте це повідомлення, евакуюйтесь негайно”, — закликав голос.

Одночасно з динаміків автотрейлера, як передала The New York Times, почулася пісня “Downtown” британської співачки Петули Кларк. Композиція, яка вийшла у 1964 році, починається зі слів “коли ти один, і життя змушує відчувати себе самотньо, йди в центр міста”. Там, йдеться далі, “вогні набагато яскравіше” і можна забути “про проблеми і турботи”.

Пісня, яка прозвучала перед вибухом:

Вулиця, на якій стався вибух, знаходиться в центрі Нешвілла, на ній багато історичних будівель, в яких працюють кафе і бари. Автотрейлер був припаркований біля дата-центру американської телекомунікаційної компанії AT&T. Вибухова хвиля вибила вікна прилеглих будинків, обрушила фасад будівлі, яка знаходилося через дорогу від офісу AT&T, знищила три автомобілі, повалила дерева.

Крім того, через пошкодження в дата-центрі в деяких частинах Теннессі, а також сусідніх штатів Алабама і Кентуккі тимчасово перестали працювати стільниковий зв’язок і інтернет. Через це виявилися недоступні, по даними телеканалу CTV, в тому числі екстрені номери поліції і медичних установ.

В результаті вибуху загинула одна людина. Це 63-річний Ентоні Куїнн Ворнер. Він був власником автотрейлера, і — як показав ДНК-аналіз знайдених на місці події людських останків — перебував у фургоні, коли той вибухнув.

This is video of Friday morning’s explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

The #FBI and #ATF are seeking info concerning the owner of the RV, Anthony Quinn Warner, linked to the explosion in downtown Nashville on Friday morning . Recognize him? Call 1-800-CALL-FBI or submit tips online at https://t.co/hG6KFmQ7dG . @FBI @ATFHQ @ATFNashville pic.twitter.com/o8fqiHkATl

— FBI Memphis (@FBIMemphis) December 28, 2020

Ще три людини були доставлені в лікарню з травмами; вони в стабільному стані. Швидше за все, жертв було б більше, якби на місці не виявилося поліцейських. Співробітник поліції Джеймс Луеллін прибув на вулицю, де стояв фургон, через повідомлення про стрілянину. Ця інформація не підтвердилася, зате поліцейський почув попередження про вибух.

Луеллін викликав підкріплення, і до нього приїхали ще п’ятеро колег. Разом вони блокували в’їзди в квартал, де був припаркований будинок на колесах, і почали стукати в сусідні будинки і просити людей відійти на безпечну відстань. Серед тих, кого вони вивели з дому, була мати з чотирма дітьми.

ФБР вважає, що вибух влаштував сам Ентоні Куїнн Ворнер. Передбачається, що у нього не було спільників. Федеральні агенти зробили такий висновок, переглянувши багато годин записів з камер спостереження: перед вибухом вони не побачили на вулиці нікого, крім Ворнера. Вчинок американця слідство визнало суїцидом, а не спробою вчинити масове вбивство, заявили джерела CNN.

На початку грудня Ворнер повідомив йому про відхід на пенсію. Також Уорнер подарував колишній дівчині свій автомобіль, сказавши, що у нього онкологія. Крім того, за даними преси, за місяць до загибелі він переписав свій будинок на мешканку Лос-Анджелеса Мішель Суінг. Як вона пов’язана з Ворнером, не повідомляється.

Раніше Ворнер ніколи не потрапляв в поле зору поліції. Мотиви його вчинку поки точно невідомі. За словами джерела Associated Press, слідство не виключає, що метою Ворнера була будівля оператора AT&T, біля якої він припаркував будинок на колесах перед вибухом. За даними підрозділу телекомпаній NBC і FOX в Нешвіллі, агенти ФБР питали сусідів Ворнера, чи не було у того “параної” з приводу зв’язку 5G.