Ветераны АТО открыли второй пункт блокады торговли с оккупантами на станции Светланово
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Ветераны АТО открыли второй пункт блокады финансирования терроризма и торговли с оккупантами, передает УНН со ссылкой на страницу Штаба блокады торговли с оккупантами в Facebook.
"Мы открыли второй пункт блокады финансирования терроризма и торговли с оккупантами. Это станция Светланово. Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии соприкосновения с российскими оккупантами. Поэтому большую часть времени тратим на инженерное оборудование местности", - говорится в сообщении штаба.
Напомним, 26 января активисты продолжили блокировать поезд в Луганской области.
Прокуратура открыла производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.