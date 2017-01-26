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Ветераны АТО открыли второй пункт блокады торговли с оккупантами на станции Светланово

Ветераны АТО открыли второй пункт блокады торговли с оккупантами на станции Светланово

Киев • УНН

 • 10890 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Ветераны АТО открыли второй пункт блокады финансирования терроризма и торговли с оккупантами, передает УНН со ссылкой на страницу Штаба блокады торговли с оккупантами в Facebook.

"Мы открыли второй пункт блокады финансирования терроризма и торговли с оккупантами. Это станция Светланово. Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии соприкосновения с российскими оккупантами. Поэтому большую часть времени тратим на инженерное оборудование местности", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 26 января активисты продолжили блокировать поезд в Луганской области.

Прокуратура открыла производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

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