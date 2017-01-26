Ветерани АТО відкрили другий пункт блокади торгівлі з окупантами на станції Світланово
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Ветерани АТО відкрили другий пункт блокади фінансування тероризму та торгівлі з окупантами, передає УНН із посиланням на сторінку Штабу блокади торгівлі із окупантами у Facebook.
"Ми відкрили другий пункт блокади фінансування тероризму та торгівлі з окупантами. Це станція Світланово. Новий редут знаходиться всього в декількох километрах від лінії зіткнення з російськими окупантами. Тому більшу частину часу витрачаємо на інженерне обладнання місцевості", - йдеться у повідомленні штабу.
Нагадаємо, 26 січня активісти продовжили блокувати потяг на Луганщині.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.