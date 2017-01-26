Ветерани АТО відкрили другий пункт блокади торгівлі з окупантами на станції Світланово

"Ми відкрили другий пункт блокади фінансування тероризму та торгівлі з окупантами. Це станція Світланово. Новий редут знаходиться всього в декількох километрах від лінії зіткнення з російськими окупантами. Тому більшу частину часу витрачаємо на інженерне обладнання місцевості", - йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, 26 січня активісти продовжили блокувати потяг на Луганщині.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.