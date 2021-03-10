Versace, Valentino и Gucci: депутат из Уфы распродает гардероб от мировых брендов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Депутат горсовета Уфы Юлия Романчева в соцсетях объявила о распродаже своего гардероба. Как сообщается, средства, вырученные от продажи брендовой одежды, пойдут на благотворительность. Чиновница провела экскурсию по своему гардеробу в Instagram-аккаунте, пишет УНН.
Детали
Народная избранница Юлия Романчева начала распродажу своего гардероба. По ее словам, для каждого костюма у нее есть отдельная вешалка, и все образы куплены и придуманы ею самой.
Среди лотов есть шуба из молодого оленя от Valentino, которую женщина надевала только один раз. Она продается за 190 тыс рублей вместе с очками за 15 тыс и перчатками от Prada за 6 тыс рублей.
Красное пальто от Alberto Biani чиновница отдает за 45 тыс рублей, а костюм с сумкой от Versace, купленный за 5 тыс евро можно будет приобрести за 180 тыс рублей.