Versace, Valentino и Gucci: депутат из Уфы распродает гардероб от мировых брендов

Детали

Народная избранница Юлия Романчева начала распродажу своего гардероба. По ее словам, для каждого костюма у нее есть отдельная вешалка, и все образы куплены и придуманы ею самой.

Среди лотов есть шуба из молодого оленя от Valentino, которую женщина надевала только один раз. Она продается за 190 тыс рублей вместе с очками за 15 тыс и перчатками от Prada за 6 тыс рублей.

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Красное пальто от Alberto Biani чиновница отдает за 45 тыс рублей, а костюм с сумкой от Versace, купленный за 5 тыс евро можно будет приобрести за 180 тыс рублей.

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