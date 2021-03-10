Versace, Valentino і Gucci: депутатка з Уфи розпродає гардероб від світових брендів

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Народна обраниця Юлія Романчева почала розпродаж свого гардеробу. За її словами, для кожного костюма у неї є окрема вішалка, і всі образи куплені і придумані нею самою.

Серед лотів є шуба з молодого оленя від Valentino, яку жінка одягала лише один раз. Вона продається за 190 тисяч рублів разом з окулярами за 15 тисяч і рукавичками від Prada за 6 тисяч рублів.

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Червоне пальто від Alberto Biani чиновниця віддає за 45 тисяч рублів, а костюм з сумкою від Versace, куплений за 5 тисяч євро, можна буде придбати за 180 тисяч рублів.

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