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Versace, Valentino і Gucci: депутатка з Уфи розпродає гардероб від світових брендів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Депутат міськради Уфи Юлія Романчева в соцмережах оголосила про розпродаж свого гардероба. Як повідомляється, кошти, виручені з продажу брендового одягу, підуть на благодійність. Чиновниця провела екскурсію по своєму гардеробу в Instagram-акаунті, пише УНН.

Деталі

Народна обраниця Юлія Романчева почала розпродаж свого гардеробу. За її словами, для кожного костюма у неї є окрема вішалка, і всі образи куплені і придумані нею самою.

Серед лотів є шуба з молодого оленя від Valentino, яку жінка одягала лише один раз. Вона продається за 190 тисяч рублів разом з окулярами за 15 тисяч і рукавичками від Prada за 6 тисяч рублів.

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Допис, поширений Романчева Юлия (@romancheva.items)

Червоне пальто від Alberto Biani чиновниця віддає за 45 тисяч рублів, а костюм з сумкою від Versace, куплений за 5 тисяч євро, можна буде придбати за 180 тисяч рублів.

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Допис, поширений Романчева Юлия (@romancheva.items)

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Допис, поширений Романчева Юлия (@romancheva.items)

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