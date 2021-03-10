Versace, Valentino і Gucci: депутатка з Уфи розпродає гардероб від світових брендів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Депутат міськради Уфи Юлія Романчева в соцмережах оголосила про розпродаж свого гардероба. Як повідомляється, кошти, виручені з продажу брендового одягу, підуть на благодійність. Чиновниця провела екскурсію по своєму гардеробу в Instagram-акаунті, пише УНН.
Деталі
Народна обраниця Юлія Романчева почала розпродаж свого гардеробу. За її словами, для кожного костюма у неї є окрема вішалка, і всі образи куплені і придумані нею самою.
Серед лотів є шуба з молодого оленя від Valentino, яку жінка одягала лише один раз. Вона продається за 190 тисяч рублів разом з окулярами за 15 тисяч і рукавичками від Prada за 6 тисяч рублів.
Червоне пальто від Alberto Biani чиновниця віддає за 45 тисяч рублів, а костюм з сумкою від Versace, куплений за 5 тисяч євро, можна буде придбати за 180 тисяч рублів.