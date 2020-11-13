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Верещук предлагает снизить акциз на б/у авто

Верещук предлагает снизить акциз на б/у авто

Киев  •  УНН

 • 11663 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук предлагает снизить акциз на бывшие в употреблении недорогие авто, а разницу компенсировать за счет дорогих. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

Она подчеркнула, что абсолютное большинство украинцев (82%) за доступные авто.

“Авто в Украине всегда были дорогими. Причиной тому были интересы автопроизводителей, крупных импортеров и банков. Когда-то, в конце 90-х годов, в интересах одного из производителей был установлен запрет на импорт авто старше пяти лет, который впоследствии лет через десять заменили высокими акцизами. Украинская власть всегда вела себя так, будто в стране работает крепкий автопром, который надо защищать. (Для справки: в 2008 году в Украине производилось 400 тыс. авто, сейчас — только 4 тыс. Концерн Daewoo Motors обанкротился). АвтоЗАЗ практически ничего уже не производит. Лишь является прикрытием для импорта российских ЛАД, якобы под брендом компании Рено, которая является акционером ЛАДЫ).

Экономические кризисы 2008, 2014 и 2020 годов делали покупку авто все менее доступной для многих наших домохозяйств. По мере падения платежеспособности людей, активно развивались различные „схемы“ по импорту авто. Так называемые „евробляхеры“ — это лишь один из инструментов, который получил толчок в последние годы, опять же, наверное, не от хорошей жизни”, — отметила Верещук.

Она задалась вопросом: стоимостью растаможки авто мы пытаемся кого-то защитить или пытаемся наполнить бюджет.

“Если мы хотим наполнить бюджет, то почему больше за счет бывших в употреблении недорогих авто, чем за счет новых и дорогих? Логичнее было бы делать наоборот.

Если мы хотим кого-то защитить, то получается, что мы защищаем крупных автоимпортеров (то есть иностранный автопром), потому что отечественного автопрома почти не существует. Причем мы защищаем автоимпортеров и иностранный автопром за счет наших домохозяйств, которые вынуждены тратить больше денег. По оценкам экспертов, за последние 20 лет из-за ограничений на импорт подержанных авто украинские домохозяйства переплатили около 40 млрд долларов США.

Вопрос: зачем это государству? Тем более, зачем это государству сейчас, в условиях очередного экономического кризиса?”, — отметила Верещук.

Она продолжила, что когда были лучшие времена, государство использовало заградительные пошлины, было автокредитование, авто было больше доступным среднему украинскому домохозяйству. Но за последние 12 лет мы имели три экономических кризиса.

“Доходы и накопления населения упали. Доступность авто для наших домохозяйств уже совсем не та, что была прежде. А мы живем по несколько устаревшим фискальным представлениям. Возможно, пришло время сместить фокус по защите интересов автоимпортеров (и иностранного автопрома) к защите интересов нашего среднего класса? Особенно сейчас, в коронакризис.

Призываю Минфин и коллег-депутатов подумать над тем, чтобы снизить акцизы на бывшие в употреблении недорогие авто, а компенсировать это за счет новых и дорогих авто. Это сделает авто более доступным среднему украинскому домохозяйству. Это может быть одним из шагов поддержки нашего среднего класса во время коронакризиса со стороны Президента Зеленского и нашей политической силы”, — подытожила Верещук.

Напомним, ранее Ирина Верещук выступила против карантина выходного дня и кассовых аппаратов для ФЛП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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