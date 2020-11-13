Верещук пропонує знизити акциз на вживані авто

ukru
10:24 • 38624 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 86394 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 98569 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 125507 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 118336 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 120526 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122328 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106725 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113419 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92816 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 117423 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100550 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 105811 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 65078 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 61394 перегляди
Публікації
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 13557 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 18689 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 125518 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100544 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 118515 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 13684 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 28336 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101309 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120105 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119815 перегляди
Актуальне
Верещук пропонує знизити акциз на вживані авто

Верещук пропонує знизити акциз на вживані авто

Київ • УНН

 • 11664 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук пропонує знизити акциз на вживані недорогі авто, а різницю компенсувати за рахунок дорогих. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.

Вона наголосила, що абсолютна більшість українців (82%) за доступні авто.

“Авто в Україні завжди були дорогими. Причиною тому були інтереси автовиробників, великих імпортерів та банків. Колись, наприкінці 90—х років, в інтересах одного з виробників було встановлено заборону на імпорт авто старше пяти років, яку згодом років через десять замінили високими акцизами. Українська влада завжди поводилась так, нібито в країні працює міцний автопром, який треба захищати. (Для довідки: у 2008 році в Україні вироблялось 400 тис. авто, наразі — лише 4 тис. Концерн Daewoo Motors збанкрутував). АвтоЗАЗ практично нічого вже не виробляє. Лише є прикриттям для імпорту російських ЛАД, нібито під брендом компанії Рено, яка є акціонером ЛАДи).

Економічні кризи 2008, 2014 та 2020 років робили купівлю авто все менш доступними для багатьох наших домогосподарств. По мірі падіння платоспроможності людей, активно розвивались різноманітні „схеми“ з імпорту авто. Так звані „євробляхи“ — це лише один із інструментів, який отримав поштовх останніми роками, знову ж таки, напевно, не від хорошого життя”, — зазначила Верещук.

Вона задалася питанням: вартістю розмитненням авто ми намагаємось когось захистити чи намагаємось наповнити бюджет.

“Якщо ми хочемо наповнити бюджет, то чому більше за рахунок вживаних недорогих авто ніж за рахунок нових та дорогих? Логічніше було б робити навпаки.

Якщо ми хочемо когось захистити, то виходить, що ми захищаємо крупних автоімпортерів (тобто іноземний автопром), бо вітчизняного автопрому майже не існує. Причому ми захищаємо автоімпортерів та іноземний автопром за рахунок наших домогосподарств, які змушені витрачати більше грошей. За оцінками експертів, за останні 20 років через обмеження на імпорт вживаних авто українські домогосподарства переплатили близько 40 млрд доларів США.

Питання: навіщо це державі? Тим паче, навіщо це державі зараз, в умовах чергової економічної кризи?”, — зауважила Верещук.

Вона продовжила, що колись були кращі часи, держава використовувала загороджувальні мита, було автокредитування, авто було більше доступним середньому українському домогосподарству. Але за останні 12 років ми мали три економічні кризи.

“Доходи та накопичення населення впали. Доступність авто для наших домогосподарств вже зовсім не та, що була колись. А ми живемо за дещо застарілими фіскальними уявленнями. Можливо, прийшов час змістити фокус із захисту інтересів автоімпортерів (та іноземного автопрому) до захисту інтересів нашого середнього класу? Особливо зараз, в коронакризу.

Закликаю Мінфін та колег-депутатів подумати над тим щоб знизити акцизи на вживані недорогі авто, а компенсувати це за рахунок нових та дорогих авто. Це зробить авто більш доступним середньому українському домогосподарству. Це може бути одним з кроків підтримки нашого середнього класу під час коронакризи з боку Президента Зеленського та нашої політичної сили”, — підсумувала Верещук.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук виступила проти карантину вихідного дня та касових апаратів для ФОПів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92