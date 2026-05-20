Венгрия готова поддержать санкции ЕС против главы рпц кирилла - СМИ

Новое венгерское правительство заявило о готовности не препятствовать санкциям ЕС против главы рпц кирилла и ряда других лиц, которые ранее блокировались при Викторе Орбане, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Этот шаг может открыть путь к включению главы рпц в санкционные списки ЕС. По словам чиновников, уже готовится так называемый "мини-пакет" ограничительных мер.

Дипломаты на этой неделе, как указано, обсудят этот "мини-пакет" санкций, который может затронуть около десяти человек, ранее не включавшихся в списки по требованию правительства Виктора Орбана, а также несколько "теневых" танкеров рф.

Впервые ЕС пытался включить религиозного деятеля в санкционный список в 2022 году, обвинив его в поддержке полномасштабного вторжения в Украину и распространении ревизионистской риторики. Однако Венгрия при Орбане заблокировала это решение, заявив, что оно затрагивает вопросы свободы вероисповедания.

В Брюсселе рассчитывают, что преемник Орбана Петер Мадьяр теперь не будет препятствовать этому решению. Он стремится дистанцироваться от практики регулярного использования Будапештом права вето.

"Санкции, которые подорвут экономическую стабильность Венгрии, абсолютно неприемлемы", - заявил Euronews Мартон Хажду, близкий соратник Мадьяра и председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента.

"Но в случаях, когда прежняя власть использовала государственные полномочия для заключения частных сделок, я ожидаю, что новое правительство не будет блокировать совместные усилия ЕС по усилению давления на россию с целью прекращения войны", - отметил он.

Ранее некоторые российские граждане уже включались в санкционные списки, но затем по требованию Орбана их имена исключались. Среди них – министр спорта михаил дегтярев и бизнесмен вячеслав кантор. Теперь их кандидатуры могут снова вернуться в повестку дня обсуждений, пишет издание.

"Пересмотр санкционных списков – обычная практика", – сообщил Euronews дипломатический источник в ЕС.

Решения по санкциям принимаются единогласно, поэтому перечень предлагаемых имен может меняться в ходе переговоров. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также использовал право вето, чтобы смягчать или блокировать отдельные ограничительные меры, однако на момент первой попытки включить патриарха кирилла в список в 2022 году он еще не занимал эту должность.

Под пристальным вниманием "теневой флот"

Параллельно готовится относительно небольшой санкционный пакет, который может включать несколько судов из так называемого "теневого флота" - сети танкеров, используемых россией для обхода западных ограничений на экспорт нефти, указывает издание.

Эти суда обвиняются в том, что ходят под поддельными флагами и используют сомнительную страховку, а также, по некоторым данным, причастны к диверсионной деятельности и могут представлять угрозу для окружающей среды. В последние месяцы ряд стран, включая Францию, Швецию и Польшу, проводили осмотры подозрительных судов, демонстрируя более жесткий подход к пресечению обхода санкций.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ЕС действовать против "теневого флота" быстрее, не дожидаясь формирования крупных санкционных пакетов.

"Мы также решили действовать в отношении санкций против "теневой флотилии" на постоянной основе: не ждем больших пакетов, а сразу добавляем суда в список, как только о них узнаем", - заявила она в прошлом месяце.

Таким образом, ЕС планирует перейти к поэтапному включению судов и связанных лиц в санкционные списки, что станет изменением привычной "пакетной" практики.

Первая дискуссия по этому предложению ожидается в пятницу на уровне постоянных представителей стран ЕС; цель – внести ее в повестку дня Совета ЕС по иностранным делам 15 июня.

Ожидается, что 21-й пакет санкций будет представлен в июне, а его окончательное одобрение планируется к середине июля - указывает издание.

На фоне изменения политической ситуации в Венгрии ЕС обсуждает возможность продлить срок действия санкций с шести месяцев до одного года – против этой инициативы ранее активно выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, используя ее как рычаг в переговорах.

