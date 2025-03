Венецианская комиссия оценит законность роспуска парламента Молдовы

"Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд попросил срочный вывод Венецианской комиссии о последних решениях, в том числе об условиях роспуска парламента Молдовы", - написал Хольтген в Twitter.

Напомним, что Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государстве".

Кроме того, сегодня, 9 июня, Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

#Moldova : Council of Europe Secretary General Jagland has requested an urgent opinion of the Venice Commission on the latest decisions , including on the conditions of dissolution of the Moldovan Parliament .

