Венеціанська комісія оцінить законність розпуску парламенту Молдови

"Генеральний секретар Ради Європи Ягланд попросив терміновий висновок Венеціанської комісії про останні рішення, в тому числі про умови розпуску парламенту Молдови", - написав Хольтген в Twitter.

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, Виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захопленому державі".

Крім того, сьогодні, 9 червня, Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.

#Moldova: Council of Europe Secretary General Jagland has requested an urgent opinion of the Venice Commission on the latest decisions, including on the conditions of dissolution of the Moldovan Parliament.

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 9 июня 2019 г.