Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора
Киев • УНН
Президент Венесуэлы Мадуро и президент Гайаны Али намерены обсудить свой территориальный спор 14 декабря. Диалоги происходят на фоне усиления напряженности вокруг богатого ресурсами региона Эсекибо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али в четверг на фоне территориального спора между двумя странами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В последние недели растет напряженность между Венесуэлой и Гайаной из-за длительного пограничного спора по Эсекибо - района в Гайане, где было сделаны массовые открытия морских месторождений нефти и газа.
Правительство Венесуэлы заявило, что эта встреча "сохранит стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира".
Офис президента Гайаны подтвердил, что Али согласился на встречу, но добавил, что "сухопутная граница Гайаны не обсуждается".
Дополнение
В минувшие выходные избиратели в Венесуэле отвергли юрисдикцию Международного суда (МС) над территорией, поддержав создание нового государства.
Ранее в субботу президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поговорил с Мадуро и призвал к диалогу, заявив, что важно избегать односторонних мер, которые могут обострить ситуацию.
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Лула, который был приглашен на встречу в четверг в качестве наблюдателя, повторил, что Бразилия готова поддерживать и следить за инициативами диалога, подкрепляя совместную декларацию южноамериканских стран, обнародованную в начале этой недели.
Соединённые Штаты и Бразилия консультируются друг с другом по поводу пограничного спора между Венесуэлой и Гайаной.
Мы подтверждаем непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Гайаны
Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора
Президент Венесуэлы Мадуро и президент Гайаны Али намерены обсудить свой территориальный спор 14 декабря. Диалоги происходят на фоне усиления напряженности вокруг богатого ресурсами региона Эсекибо.
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