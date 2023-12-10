Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али в четверг на фоне территориального спора между двумя странами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В последние недели растет напряженность между Венесуэлой и Гайаной из-за длительного пограничного спора по Эсекибо - района в Гайане, где было сделаны массовые открытия морских месторождений нефти и газа.

Правительство Венесуэлы заявило, что эта встреча "сохранит стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира".

Офис президента Гайаны подтвердил, что Али согласился на встречу, но добавил, что "сухопутная граница Гайаны не обсуждается".

Дополнение

В минувшие выходные избиратели в Венесуэле отвергли юрисдикцию Международного суда (МС) над территорией, поддержав создание нового государства.

Ранее в субботу президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поговорил с Мадуро и призвал к диалогу, заявив, что важно избегать односторонних мер, которые могут обострить ситуацию.

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Лула, который был приглашен на встречу в четверг в качестве наблюдателя, повторил, что Бразилия готова поддерживать и следить за инициативами диалога, подкрепляя совместную декларацию южноамериканских стран, обнародованную в начале этой недели.

Соединённые Штаты и Бразилия консультируются друг с другом по поводу пограничного спора между Венесуэлой и Гайаной.

Мы подтверждаем непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Гайаны