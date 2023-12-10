Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
  •  118324 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  148506 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  151102 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  145264 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  141524 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  137363 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  160402 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  158566 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  146426 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  144900 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143008 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133767 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143192 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152284 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  145222 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Из-за дефицита электроэнергии Украина снова попросила помощи у Европы

Из-за дефицита электроэнергии Украина снова попросила помощи у Европы

  •  87171 просмотра
ЕС направит 4 миллиона евро на медицинское обслуживание украинских беженцев

ЕС направит 4 миллиона евро на медицинское обслуживание украинских беженцев

  •  75043 просмотра
Евродепутаты призывают Польшу и руководство ЕС остановить блокаду границы с Украиной

Евродепутаты призывают Польшу и руководство ЕС остановить блокаду границы с Украиной

  •  73436 просмотра
Германия продолжит поддерживать Украину, даже если другие "начнут колебаться" - Шольц

Германия продолжит поддерживать Украину, даже если другие "начнут колебаться" - Шольц

  •  58024 просмотра
Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

  •  42803 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
venesuela-i-gaiana-provedut-peregovori-14-dekabrya-iz-za-territorialnogo-spora

Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 03:53  •  6958 просмотра

Read in English

Президент Венесуэлы Мадуро и президент Гайаны Али намерены обсудить свой территориальный спор 14 декабря. Диалоги происходят на фоне усиления напряженности вокруг богатого ресурсами региона Эсекибо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али в четверг на фоне территориального спора между двумя странами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В последние недели растет напряженность между Венесуэлой и Гайаной из-за длительного пограничного спора по Эсекибо - района в Гайане, где было сделаны массовые открытия морских месторождений нефти и газа.

Правительство Венесуэлы заявило, что эта встреча "сохранит стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира".

Офис президента Гайаны подтвердил, что Али согласился на встречу, но добавил, что "сухопутная граница Гайаны не обсуждается".

Дополнение

В минувшие выходные избиратели в Венесуэле отвергли юрисдикцию Международного суда (МС) над территорией, поддержав создание нового государства.

Ранее в субботу президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поговорил с Мадуро и призвал к диалогу, заявив, что важно избегать односторонних мер, которые могут обострить ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гайяни считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира

Лула, который был приглашен на встречу в четверг в качестве наблюдателя, повторил, что Бразилия готова поддерживать и следить за инициативами диалога, подкрепляя совместную декларацию южноамериканских стран, обнародованную в начале этой недели.

Соединённые Штаты и Бразилия консультируются друг с другом по поводу пограничного спора между Венесуэлой и Гайаной.

Мы подтверждаем непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Гайаны

говорится в заявлении, в котором говорится, что оба правительства хотят мирного решения конфликта.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Венесуела та Гайана проведуть переговори 14 грудня через територіальну суперечку
Venezuela and Guyana to hold talks on December 14 over territorial dispute
Новости по теме

Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Президент Венесуэлы Мадуро и президент Гайаны Али намерены обсудить свой территориальный спор 14 декабря. Диалоги происходят на фоне усиления напряженности вокруг богатого ресурсами региона Эсекибо.

Политика •   •  6958 просмотра
Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10

Австрия возглавляет индекс "качества жизни" в ЕС с показателем 7,9/10, тогда как Болгария имеет самый низкий показатель - 5,6, тогда как средний показатель по ЕС составляет 7,1. На удовлетворенность жизнью влияют и другие факторы, кроме дохода, такие как образование и семья.

Новости Мира •   •  6678 просмотра
Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10

Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка

Торнадо в штате Теннесси вызвал по меньшей мере шесть смертей, включая ребенка, и 23 ранения; более 80 000 человек остались без электричества.

Общество •   •  7948 просмотра
Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка

Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Новый маршрут Интерсити будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Поезд будет курсировать ежедневно.

Экономика •   •  8236 просмотра
Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Руководитель отдела дизайна iPhone и AppleWatch Тан Тан уйдет в отставку в феврале - Bloomberg

Тан Тан, руководитель, ответственный за дизайн iPhone и AppleWatch, покинет Apple в феврале. Его обязанности будут перераспределены между другими руководителями команд.

Технологии •   •  8085 просмотра
Руководитель отдела дизайна iPhone и AppleWatch Тан Тан уйдет в отставку в феврале - Bloomberg

Пожар в больнице под Римом унес жизни трех человек

Три пациента погибли во время пожара в больнице в Тиволе, недалеко от Рима; около 200 человек были эвакуированы, а полиция сейчас расследует инцидент.

Общество •   •  7180 просмотра
Пожар в больнице под Римом унес жизни трех человек

Украина переживает пик заболеваемости COVID - еженедельно госпитализируют 4000 человек

По словам Игоря Кузина, в Украине с коронавирусом еженедельно госпитализируют 4 тысячи человек.

Общество •   •  7713 просмотра
Украина переживает пик заболеваемости COVID - еженедельно госпитализируют 4000 человек

Российские войска применяют новую тактику против украинских позиций в Крынках

Российские войска применяют новую тактику проникновения на украинские позиции в Херсоне, пытаясь перебросить пехоту в тыл с помощью бронетехники под ударами тяжелой артиллерии и авиации. Однако украинские войска при поддержке воздушной разведки сорвали эти попытки и уничтожили нарушителей.

Война •   •  14806 просмотра
Российские войска применяют новую тактику против украинских позиций в Крынках

В Париже подростков отправили в тюрьму после убийства учителя из-за карикатур

Несколько подростков были заключены в Париже за причастность к убийству учителя Самуэля Пати, которого убили в октябре 2020 года за показ карикатур на пророка Мухаммеда. Приговоры варьируются от 14 месяцев до двух лет. Полное судебное разбирательство дела продолжится в конце 2024 года.

Общество •   •  13778 просмотра
В Париже подростков отправили в тюрьму после убийства учителя из-за карикатур

Украинские военные отбили 23 российские атаки вблизи Авдеевки и Бахмута

Украинские войска отбили 23 российские атаки под Авдеевкой и Бахмутом и удержали позиции против 45 боевых столкновений по всей линии фронта, несмотря на ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы.

Война •   •  21070 просмотра
Украинские военные отбили 23 российские атаки вблизи Авдеевки и Бахмута