Велопатрулирование в Украине летом будет осуществлять тысяча полицейских - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В летний период от 800 до 1000 правоохранителей будут осуществлять велопатрулирование по всей стране. Об этом на открытии сервисного центра в городе Белая Церковь сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"Два дня назад мы запустили велопатруль в Кривом Роге и во всех крупных городах страны. Там, где есть парковые зоны отдыха, везде будет работать велопатруль. Около 800-1000 человек в летний модификации будут использовать этот вид патрулирования", - сообщил А.Аваков.
Напомним, патрульная полиция планирует привлекать общественность к обсуждению, где следует размещать конные и велопатрули.