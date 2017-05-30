Велопатрулирование в Украине летом будет осуществлять тысяча полицейских - А.Аваков

"Два дня назад мы запустили велопатруль в Кривом Роге и во всех крупных городах страны. Там, где есть парковые зоны отдыха, везде будет работать велопатруль. Около 800-1000 человек в летний модификации будут использовать этот вид патрулирования", - сообщил А.Аваков.

Напомним, патрульная полиция планирует привлекать общественность к обсуждению, где следует размещать конные и велопатрули.