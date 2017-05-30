Велопатрулювання в Україні влітку здійснюватимуть тисяча поліцейських - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У літній період від 800 до 1000 правоохоронців будуть здійснювати велопатрулювання по всій країні. Про це на відкритті сервісного центру у місті Біла Церква повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Два дні тому ми запустили велопатруль в Кривому Розі і у всіх великих містах країни. Там, де є паркові зони відпочинку, всюди буде працювати велопатруль. Близько 800-1000 осіб у літній модифікації будуть використовувати цей вид патрулювання", - повідомив А.Аваков.
Нагадаємо, патрульна поліція планує долучати громадськість до обговорення, де слід розміщувати кінні та велопатрулі.