Учительница из Хмельницкой области рассказала, как выиграла джекпот в "Лото-Забава"

По словам Л.Митко, несмотря на скептическое отношение мужа к увлечению играть в лотерею, она еженедельно в течение многих лет продолжала покупать лотерейный билет.

"Я верила в возможность выиграть джекпот. Ведь надо было доказать мужу, что "Лото-Забава" не только колеса, но и новую машину подарит", - рассказала она.

Этот случай изменил отношение мужа Л.Митко к лотереям. Теперь он вместе с ней покупает лотерейные билеты, надеясь на новые выигрыши.

"Теперь я иначе отношусь к увлечению жены. Теперь я сам для нее буду покупать билеты, в любом количестве", - рассказал он.

В то же время, Виталий добавил, что выигранные средства пригодятся внукам, ведь самое большое счастье для супругов – иметь возможность подарить своим трем внукам целое состояние, о чем раньше можно было только мечтать.

"Нам много денег не надо, разве что машину обновить. Внуки подрастают, их у нас трое, вот для них этот выигрыш и пригодится. Поэтому, идея вполне понятна, особенно для победителей-пенсионеров. Что тут скажешь, счастливые внуки. И еще счастливые дедушка и бабушка, которые могут подарить своим внукам целое состояние", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам.

Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

В частности, благодаря лотерее "Лото-Забава" в прошлом году в Украине появилось 20 новых миллионеров.