Вчителька із Хмельниччини розповіла, як виграла джекпот у "Лото-Забава"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Жителька села Сокиринці Хмельницької області Людмила Митко 10 липня 2016 року в розіграші 883 тиражу української державної лотереї "Лото-Забава" виграла 3 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії "М.С.Л."
За словами Л.Митко, незважаючи на скептичне ставлення чоловіка до захоплення грати у лотерею, вона щотижня протягом багатьох років продовжувала купувати лотерейний білет.
"Я вірила у можливість виграти джекпот. Адже треба було довести чоловікові, що "Лото-Забава" не тільки колеса, а й нову машину подарує", - розповіла вона.
Цей випадок змінив ставлення чоловіка Л.Митко до лотерей. Тепер він разом з нею купує лотерейні білети, сподіваючись на нові виграші.
"Тепер я інакше ставлюся до захоплення дружини. Тепер я сам для неї буду купувати білети, в будь-якій кількості", - розповів він.
Водночас, Віталій додав, що виграні кошти стануть в нагоді онукам, адже найбільше щастя для подружжя – мати можливість подарувати своїм трьом онукам цілий статок, про що раніше можна було лише мріяти.
"Нам багато грошей не треба, хіба що машину оновити. Онуки підростають, їх у нас троє, ось для них цей виграш і стане в нагоді. Тому, ідея цілком зрозуміла, особливо для переможців-пенсіонерів. Що тут скажеш, щасливі онуки. І ще щасливі дідусь і бабуся, які можуть подарувати своїм онукам цілий статок", - наголосив він.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів.
Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
Зокрема, завдяки лотереї “Лото-Забава” минулого року в Україні з’явилось 20 нових мільйонерів.