За 17 июля около 90 мужчинам отказали в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если проанализировать вчерашний день, то общее количество отказов значительно не увеличилось. К примеру вчера в целом было отказано в пересечении границы 250 лицам, из них почти 90 из-за отсутствия военно-учетного документа - сказал Демченко.

По его словам, 16 июля общее количество отказов из-за того, что люди не подпадали под условия пропуска, было на уровне 220.

Дополнение

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

Демченко сообщал сегодня, 18 июля, что попытки незаконного пересечения границ не уменьшаются, хотя и значительного роста не наблюдается.