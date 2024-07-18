Киев • УНН
За 17 июля около 90 мужчинам отказали в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа. Общее количество отказов в пересечении границы составило 250 человек, что незначительно больше, чем 16 июля.
За 17 июля около 90 мужчинам отказали в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Если проанализировать вчерашний день, то общее количество отказов значительно не увеличилось. К примеру вчера в целом было отказано в пересечении границы 250 лицам, из них почти 90 из-за отсутствия военно-учетного документа
По его словам, 16 июля общее количество отказов из-за того, что люди не подпадали под условия пропуска, было на уровне 220.
Дополнение
С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.
Демченко сообщал сегодня, 18 июля, что попытки незаконного пересечения границ не уменьшаются, хотя и значительного роста не наблюдается.