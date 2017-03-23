Убийство Д.Вороненкова и диверсия в Балаклее не случайны - Президент

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах ", - заявил Президент.

"Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича в введении в Украину российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области ", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова.