Вбивство Д.Вороненкова та диверсія в Балаклії в один день не випадкові - Президент

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо цинічного вбивства Дениса Вороненкова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН

“Підступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова — це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях”, — заявив Президент.

“Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і зокрема ролі Януковича щодо введення до України російських військ. Вважаю невипадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині”, — наголосив Глава держави.

Нагадаємо, у Києві застрелили колишнього депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова.

Українські Національні Новини

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