Вбивство Д.Вороненкова та диверсія в Балаклії в один день не випадкові - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо цинічного вбивства Дениса Вороненкова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Підступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова — це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях”, — заявив Президент.
“Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і зокрема ролі Януковича щодо введення до України російських військ. Вважаю невипадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині”, — наголосив Глава держави.
Нагадаємо, у Києві застрелили колишнього депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова.