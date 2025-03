"Убийственная трусость": посол Великобритании о ракетной атаке на Киев

Цитата

"россия ночью обстреляла Киев. Под обстрел попал жилой район. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", - написала Симмонс.

#Kyiv was shelled overnight by . A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022

Напомним

Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы.

Сегодня утром в результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб по меньшей мере один человек. Также одна из российских ракет попала в частный детский сад на улице Половецкой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны "Большой семерки" (G7) ответить россии большими санкциями из-за утреннего ракетного удара по Киеву.