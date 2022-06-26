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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Убийственная трусость": посол Великобритании о ракетной атаке на Киев

"Убийственная трусость": посол Великобритании о ракетной атаке на Киев

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала сегодняшние ракетные удары по Шевченковскому району Киева. По ее словам, действия рф – это убийственная трусость. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

Цитата

"россия ночью обстреляла Киев. Под обстрел попал жилой район. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", - написала Симмонс.

#Kyiv was shelled overnight by . A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022

Напомним

Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. 

Сегодня утром в результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб по меньшей мере один человек. Также одна из российских ракет попала в частный детский сад на улице Половецкой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны "Большой семерки" (G7) ответить россии большими санкциями из-за утреннего ракетного удара по Киеву.

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