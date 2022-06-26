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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Вбивче боягузтво": посол Великої Британії про ракетну атаку на Київ

"Вбивче боягузтво": посол Великої Британії про ракетну атаку на Київ

Київ • УНН

 • 227398 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала сьогоднішні ракетні удари по Шевченківському району Києва. За її словами, дії рф – це вбивче боягузтво. Про це посол написала у Twitter, передає УНН.

Цитата

"росія вночі обстріляла Київ. Під обстріл потрапив житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво, - написала Сімонс.

#Kyiv was shelled overnight by . A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022

Нагадаємо

Сьогодні близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина. Також одна з російських ракет влучила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни "Великої сімки" (G7) відповісти росії більшими санкціями через ранковий ракетний удар по Києву.

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