"Вбивче боягузтво": посол Великої Британії про ракетну атаку на Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала сьогоднішні ракетні удари по Шевченківському району Києва. За її словами, дії рф – це вбивче боягузтво. Про це посол написала у Twitter, передає УНН.
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"росія вночі обстріляла Київ. Під обстріл потрапив житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво, - написала Сімонс.
#Kyiv was shelled overnight by . A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022
Нагадаємо
Сьогодні близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина. Також одна з російських ракет влучила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни "Великої сімки" (G7) відповісти росії більшими санкціями через ранковий ракетний удар по Києву.