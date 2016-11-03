Главарь "ИД" призвал боевиков удерживатГ Мосул

А. Аль-Багдади призвал своих сторонников не покидать Мосул, который в союзе с курдскими формированиями и при поддержке международной антитеррористической коалиции штурмуют силы иракской армии.

Также главарь "ИГ" выразил уверенность в своей победе, а также призвал атаковать Турцию, которая, по его словам, является "союзником атеистов".

Отметим, что это сообщение стало стало первым официальной заявлением А. аль-Багдади с 17 октября. Точное местонахождение главаря остается неизвестным.

Как сообщал УНН, главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади может все еще находиться в Мосуле .