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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Ватажок "ІД" закликав бойовиків утримувати Мосул

Ватажок "ІД" закликав бойовиків утримувати Мосул

Київ • УНН

 • 8167 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ватажок терористичного угрупування “Ісламська держава” Абу Бакр аль-Багдаді закликав бойовиків не відступати і протистояти наступу іракських урядових сил на Мосул, повідомляє УНН з посиланням на France-Presse.

А.Аль-Багдаді закликав своїх прихильників не залишати Мосул, який в союзі з курдськими формуваннями і за підтримки міжнародної антитерористичної коаліції штурмують сили іракської армії.

Також ватажок “ІД” висловив упевненість в своїй перемозі, а також закликав атакувати Туреччину, яка, за його словами, є “союзником атеїстів”.

Зазначимо, що це повідомлення стало стало першою офіційною заявою А.аль-Багдаді з 17 жовтня. Точне місцезнаходження ватажка залишається невідомим.

Як повідомляв УНН, ватажок терористичного угрупування “Ісламська держава” Абу Бакр аль-Багдаді може все ще знаходитися в Мосулі.

Українські Національні Новини

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