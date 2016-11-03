Ватажок "ІД" закликав бойовиків утримувати Мосул
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ватажок терористичного угрупування “Ісламська держава” Абу Бакр аль-Багдаді закликав бойовиків не відступати і протистояти наступу іракських урядових сил на Мосул, повідомляє УНН з посиланням на France-Presse.
А.Аль-Багдаді закликав своїх прихильників не залишати Мосул, який в союзі з курдськими формуваннями і за підтримки міжнародної антитерористичної коаліції штурмують сили іракської армії.
Також ватажок “ІД” висловив упевненість в своїй перемозі, а також закликав атакувати Туреччину, яка, за його словами, є “союзником атеїстів”.
Зазначимо, що це повідомлення стало стало першою офіційною заявою А.аль-Багдаді з 17 жовтня. Точне місцезнаходження ватажка залишається невідомим.
Як повідомляв УНН, ватажок терористичного угрупування “Ісламська держава” Абу Бакр аль-Багдаді може все ще знаходитися в Мосулі.