Главарь "ИГ" может все еще находиться в Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади может все еще находиться в Мосуле. Об этом руководитель аппарата главы правительства автономного региона Иракский Курдистан Фуад Хусейн сообщил в интервью газете The Independent, передает УНН.
"Багдади там, и если он убит, это будет означать крах всей системы", - сказал он.
Боевикам "ИГ" в этом случае придется выбрать нового лидера среди битвы, что будет достаточно проблемным.
По словам курдского чиновника, главарь "ИГ" скрывался в течение последних восьми или девяти месяцев и теперь его судьба в большой степени зависит от командующих боевиками в Мосуле и расположенном неподалеку Таль-Афаре.
Отметим, что присутствие аль-Багдади в Мосуле может осложнить и продолжить сражение за освобождение города.
Как сообщал УНН, командование террористической группировки "Исламское государство" приказал боевикам покинуть город и отступать в Сирию .