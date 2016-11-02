Главарь "ИГ" может все еще находиться в Мосуле

"Багдади там, и если он убит, это будет означать крах всей системы", - сказал он.

Боевикам "ИГ" в этом случае придется выбрать нового лидера среди битвы, что будет достаточно проблемным.

По словам курдского чиновника, главарь "ИГ" скрывался в течение последних восьми или девяти месяцев и теперь его судьба в большой степени зависит от командующих боевиками в Мосуле и расположенном неподалеку Таль-Афаре.

Отметим, что присутствие аль-Багдади в Мосуле может осложнить и продолжить сражение за освобождение города.

Как сообщал УНН, командование террористической группировки "Исламское государство" приказал боевикам покинуть город и отступать в Сирию .