Ватажок "ІД" може все ще знаходитися в Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ватажок терористичного угруповання “Ісламська держава” Абу Бакр аль-Багдаді може все ще знаходитися в Мосулі. Про це керівник апарату глави уряду автономного регіону Іракський Курдистан Фуад Хусейн повідомив в інтерв’ю газеті The Independent, передає УНН.
“Багдаді там, і якщо він убитий, це буде означати крах всієї системи”, — сказав він.
Бойовикам “ІД” в цьому випадку доведеться обрати нового лідера посеред битви, що є досить проблемним.
За словами курдського чиновника, ватажок “ІД” переховувався протягом останніх восьми або дев’яти місяців і тепер його доля в великій мірі залежить від командувачів бойовиками в Мосулі і розташованому неподалік Таль-Афарі.
Зазначимо, що присутність аль-Багдаді в Мосулі може ускладнити і продовжити битву за звільнення міста.
Як повідомляв УНН, командування терористичного угруповання “Ісламська держава” наказав бойовикам залишити місто і відступати в Сирію.