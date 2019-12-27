ВАКС отпустил под залог экс-чиновника "Черкассыоблэнерго" Кузьминскую

"Да, по решению суда в подозреваемого применена мера пресечения в виде залога в размере 3 млн 783 тысяч 600 гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, на подозреваемую возложены дополнительные обязанности, а именно прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суд по каждому требованию; не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Как уже сообщалось, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах исполняющий обязанности главы правления ПАО "Черкассыоблэнерго" и первый заместитель главы правления этого общества, действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК "Энергосети", в нарушение требований Закона Украины "об электроэнергетике", путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от с ОАО "Азот" в ОАО "Черкассыоблэнерго", - отмечается в сообщении.

Напомним, двое бывших служащих "Черкассыоблэнерго" подозреваются в завладении средствами госпредприятия на общую сумму 313 млн гривен.

Как напоминает САП, ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении главе правления ЧАО "ХК "Энергосети" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, Антикоррупционный суд продолжил меру пресечения Крючкова до 27 декабря.