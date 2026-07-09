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ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен

Киев • УНН

 • 2108 просмотра

Адвокат нардепа Тищенко подтвердил внесение залога, средства предоставили депутат и третье лицо. В Высшем антикоррупционном суде заявили, что пока не видят денег на счету.

ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен

В сети появилась информация, что народный депутат Николай Тищенко внес залог в размере 10 миллионов гривен по делу о вымогательстве взятки. В то же время в Высшем антикоррупционном суде заявили, что пока не видят поступления средств на счет. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС специально для УНН.

Детали

По предварительной информации, адвокат народного депутата подтвердил внесение залога в размере 10 миллионов гривен. Как сообщается, средства для залога предоставили непосредственно сам нардеп, а также третье лицо.

В то же время в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что пока не видят соответствующих средств на счету.

Мы пока не видим денег на счету

- говорится в сообщении.

Напомним

Высший антикоррупционный суд избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. На депутата возложены обязанности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Алла Киосак

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