В Зимбабве нашли останки динозавра возрастом 210 млн лет

В Зимбабве палеонтологи описали новый вид динозавра Musango matusadonaensis. Находка меняет представления об экосистемах Африки в эпоху позднего триаса. Об этом сообщает phys.org, пишет УНН.

Детали

Международная группа палеонтологов описала новый вид древней рептилии по скелету, раскопанному в 2018 году на севере Зимбабве. Животное жило примерно 210 миллионов лет назад в позднем триасовом периоде. Название динозавра происходит от слова "musango" на языке шона, что переводится как "тот, кто живёт в кустарниках".

Musango matusadonaensis имел лёгкое строение тела. Его длина составляла около 4,5 метра, а масса — примерно 222 килограмма. Окаменелость содержит хорошо сохранившиеся позвонки, рёбра и конечности. Палеонтологи установили, что животному было около восьми лет. На костях также обнаружили следы перенесённой травмы или инфекции. Череп не сохранился, но учёные считают, что динозавр был травоядным или всеядным.

Один из авторов работы Пол Барретт из Музея естествознания в Лондоне отметил: "До недавнего времени считалось, что фауна динозавров Южной Африки была одинаковой". Находка показывает, что регион состоял из разных экосистем. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Systematic Palaeontology".

Ученые идентифицировали редкую окаменелость динозавра из Антарктиды, которая десятилетиями хранилась в ящике