В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

В Запорожье по бульвару Центральный, 27 заработал второй в Украине Центр рекрутинга в Силы обороны. Первый рекрутинговый центр работает с февраля во Львове. Об этом на своей странице в Facebook рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает УНН.

"В Запорожье заработал второй в Украине Центр рекрутинга в Силы обороны. Открытие еще одного центра рекрутинга украинской армии состоялось по адресу бульвар Центральный, 27, и является результатом совместной работы Министерства обороны Украины, Генерального Штаба с областной военной администрацией", - сообщила Калмыкова.

Она отметила, что центр будет работать как консультативно-информационный офис, который, при необходимости, будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Силы обороны, а также в нем граждане могут получить информацию о вакантных должностях в украинской армии и консультации по всем вопросам, позвонив по телефонам +380 66 183 10 75 или +380 98 835 09 04.

"В ноябре прошлого года, когда мы только начали развивать это направление, было достаточно критики и скепсиса. Но благодаря слаженной работе команды Минобороны, Генштаба, партнеров из частных онлайн-площадок, органов местного самоуправления и государственной власти проект "взлетел", - добавила Калмыкова.

Также она добавила, что планируется организовать сеть рекрутинговых центров в каждой области, где желающие смогут узнать о существующих вакансиях в украинском войске и уточнить все, что их интересует.

Всего в I полугодии 2024 года запланировано открытие 27 таких центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.

Напомним

12 февраля во Львове открыли первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии, который стал пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.

Рекрутинговый центр армии - это помещение ЦНАП, куда человек может прийти и задать все интересующие вопросы относительно службы в армии. Задача создать сеть рекрутинговых центров по всей Украине.