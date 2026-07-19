В Запорожье из-за атаки рф повреждена пятиэтажка: есть жертва, под завалами - женщина и ребенок
Киев • УНН
Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, повредив пятиэтажку. Под завалами многоэтажки находятся женщина и ребенок.
Враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами, поврежден пятиэтажный дом, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой. В результате атаки есть жертва и пострадавшие, под завалами - женщина и ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Значительно поврежден пятиэтажный дом, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой - россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Предварительно известно о трех раненых
Позже глава ОВА добавил, что один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. Парамедики оказывают помощь трем пострадавшим.
Под завалами многоэтажки двое человек - женщина и ребенок
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Кроме того, в результате вражеской атаки значительные разрушения получил частный сектор. Информации о пострадавших на данный момент нет.