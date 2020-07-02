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В ЕС отреагировали на одобрение комитетом ВР постановления о создании и ликвидации районов

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В ЕС поприветствовали одобрение профильными комитетами проекта Закона Украины "О внесении изменений в бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы" №3614 и проекта постановления о создании и ликвидации районов №3650. Соответствующее заявление обнародовано в Twitter представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"Мы приветствуем одобрение новых районного/округов и государственного бюджетного кодекса соответствующими парламентскими комитетами как важный шаг для дальнейшей децентрализации в Украине. Мы призываем к окончательному принятию законопроектов №3614 и №3650 в пакете до летнего перерыва", - отметили в представительстве, адресуя последнее предложение главе ВР Дмитрию Разумкову.

Отметим, накануне комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о создании и ликвидации районов.

Кроме того, накануне комитет по вопросам бюджета принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять в первом чтении проект закона об изменениях в бюджетный кодекс в связи с завершением админтерреформы.

Как сообщалось в УНН, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа".

We welcome the approval of new rayons / districts & state budget code amendments by relevant @ua_parliament committees as an important step to enable further decentralization in We call for final adoption of draft laws 3614 & 3650 as a package prior to the summer break @DRazumkov

- EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 2, 2020

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