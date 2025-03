В ЕС отреагировали на одобрение комитетом ВР постановления о создании и ликвидации районов

"Мы приветствуем одобрение новых районного/округов и государственного бюджетного кодекса соответствующими парламентскими комитетами как важный шаг для дальнейшей децентрализации в Украине. Мы призываем к окончательному принятию законопроектов №3614 и №3650 в пакете до летнего перерыва", - отметили в представительстве, адресуя последнее предложение главе ВР Дмитрию Разумкову.

Отметим, накануне комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о создании и ликвидации районов.

Кроме того, накануне комитет по вопросам бюджета принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять в первом чтении проект закона об изменениях в бюджетный кодекс в связи с завершением админтерреформы.

Как сообщалось в УНН, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа".

