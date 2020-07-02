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В ЄС відреагували на схвалення комітетом ВР постанови про створення і ліквідацію районів

В ЄС відреагували на схвалення комітетом ВР постанови про створення і ліквідацію районів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. В ЄС привітали схвалення профільними комітетами проекту Закону України "Про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи" №3614 та проекту постанови про утворення та ліквідацію районів №3650. Відповідна заява оприлюднена у Twitter представництва ЄС в Україні, передає УНН.

"Ми вітаємо схвалення нових районнів/округів і державного бюджетного кодексу відповідними парламентськими комітетами як важливий крок для подальшої децентралізації в Україні. Ми закликаємо до остаточного ухвалення законопроектів №3614 і №3650 у пакеті до літньої перерви", - зазначили у представництві, адресуючи останнє речення очільнику ВР Дмитру Разумкову.

Зазначимо, напередодні комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти проект постанови про утворення та ліквідацію районів.

Крім того, напередодні комітет з питань бюджету прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні проект закону про зміни до бюджетного кодексу у зв’язку із завершенням адмінтерреформи.

Як повідомлялося в УНН, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект "Про медіа".

We welcome the approval of new rayons/districts & state budget code amendments by relevant @ua_parliament committees as an important step to enable further decentralization in We call for final adoption of draft laws 3614& 3650 as a package prior to the summer break @DRazumkov

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 2, 2020

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