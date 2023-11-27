В ЕС планируют сэкономить 13 млрд евро расходов в бюджете до 2027 года

Члены Европейского Союза предлагают, чтобы Европейская комиссия сократила минимум на 20%, или около 13 миллиардов евро увеличение среднесрочного бюджета на 2024-2027 годы. Об этом пишет Politico со ссылкой на на двух европейских дипломатов, передает УНН.

Детали

В июне Еврокомиссия попросила утвердить 66 миллиардов евро дополнительных расходов на покрытие непредвиденных расходов, аргументируя это тем, что бюджет был истощен многочисленными кризисами - от пандемии COVID-19 до полномасштабного вторжения России в Украину.

Государства-члены ЕС, однако, хотят сократить эту сумму как минимум на 20%, указывая, что основное бремя увеличения расходов ляжет на конкретные страны-контрибуторы (те, кто платит в бюджет ЕС больше, чем получает из него).

Вы не можете просить только одну группу государств-членов (чистых плательщиков) пойти на жертвы, в то время как другая группа пожинает большинство преимуществ. Это подорвало бы чувство справедливости и солидарности в Союзе сказал один из дипломатов.

Дополнение

Основная часть дополнительного финансирования ЕС, в дополнение к 50-миллиардной поддержке Киева (17 миллиардов евро в виде грантов плюс 33 миллиарды евро в виде внебюджетных низкопроцентных кредитов), согласно плану Еврокомиссии, пойдет на оплату процентных ставок по постпандемическим кредитам (18,9 миллиарда евро), а также миграционные соглашения с третьими странами (15 миллиардов евро).

Все страны ЕС, кроме Венгрии, согласны с необходимостью продолжать поддержку Украины, но некоторые из них менее охотно передают Брюсселю дополнительные деньги на другие цели.

Например, некоторые члены ЕС из Восточной и Северной Европы, а также Германия хотят, чтобы Еврокомиссия финансировала новые приоритеты, экономя средства из других сфер текущего долгосрочного бюджета (2021-2027).

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По данным Politico, Испания, которая председательствует в Совете ЕС в этом полугодие, предложила три плана сокращения дополнительных расходов на 5, 10 и 20 миллиардов евро. Но он не удовлетворяет членов ЕС из Южной Европы, поскольку практически не затрагивает сельскохозяйственный фонд и фонд сплочения ЕС - две крупнейшие статьи расходов бюджета.

Ожидается, что послы ЕС продолжат обсуждение этого вопроса вплоть до заседания Европейского совета в середине декабря.