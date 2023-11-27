В ЕС планируют сэкономить 13 млрд евро расходов в бюджете до 2027 года
Члены ЕС предлагают сократить предложенное Европейской комиссией увеличение бюджета на 20%, что в сумме составляет примерно на 13 млрд евро меньше, из-за нагрузки на страны, делающие взносы.
Обмен пленными между Израилем и ХАМАС: 11 израильтян обменяли на 33 палестинцев
Катар подтвердил обмен пленными между Израилем и ХАМАС: 11 израильтян были освобождены в обмен на 33 палестинцев, что является продолжением соглашения о перемирии.
Майк Джонсон уверен, что Конгресс США одобрит помощь Израилю и Украине до Рождества
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил уверенность, что Конгресс примет решение о выделении средств для Израиля и Украины, если будет достигнут консенсус по безопасности границ.
Под контроль государства перешли "Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз"
"Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз" были переданы под государственный контроль НАК "Нафтогаз Украины", и теперь в целом 22 облгаза национализированы с целью усиления энергетической безопасности и продвижения реформ по деолигархизации.
Бывшие украинские заключенные простояли на российско-грузинской границе более двух недель
Двадцать бывших заключенных из Украины в течение нескольких недель находились на грузинской границе без отопления, но впоследствии им удалось пересечь границу Грузии. И в дальнейшем они смогут вернуться домой.
Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов
Российские войска совершили шесть минометных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, в целом зафиксировав 45 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.
В Украине из-за непогоды погибли 5 человек, еще 19 пострадали - Зеленский
Пять человек погибли и 19 получили ранения в Украине из-за неблагоприятных погодных условий, обесточены 1 500 населенных пунктов в 17 областях, сообщил президент Зеленский, который также обсудил международные отношения и объявил о государственных наградах для 115 военнослужащих.
Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"
Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик просит Украину отменить систему электронной очереди для транспортных средств из ЕС, которые возвращаются из Украины, чтобы уменьшить задержки при пересечении границы, на фоне протестов польских перевозчиков, которые требуют отменить систему и восстановить международные разрешения на перевозки.
"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ
Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.
Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке
Прокуратура города Киева обжаловала приговор к 3 годам лишения свободы, вынесенный актеру Остапу Ступке за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что наказание было слишком мягким.