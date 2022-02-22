В ЕС "экстрено" используют юридически запрещенные неоникотиноиды, – эксперт

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вопрос запрета определенных веществ пестицидов поднимается периодически как в ЕС, так и в Украине. Однако запрет "по-европейски" не равен запрету в украинском классическом понимании. Об этом в блоге на AgroPortal.ua отмечает координатор комитета по защите растений ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Ольга Кухар.