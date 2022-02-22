В ЄС "екстрено" використовують юридично заборонені неонікотиноїди, – експерт

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 22177 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 40075 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 61627 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 90266 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 100049 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 97452 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 121710 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165180 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177463 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214924 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 60889 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 79508 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 143559 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 195966 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 29143 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 195904 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 143510 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 274163 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 395226 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 648998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 17643 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92394 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130491 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155759 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176468 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В ЄС "екстрено" використовують юридично заборонені неонікотиноїди, – експерт

В ЄС "екстрено" використовують юридично заборонені неонікотиноїди, – експерт

Київ • УНН

 • 104171 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Питання заборони певних діючих речовин пестицидів піднімається періодично як в ЄС, так і в Україні. Проте заборона "по-європейськи" не дорівнює забороні в українському класичному розумінні. Про це в блозі на AgroPortal.ua зазначає координатор комітету захисту рослин асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Ольга Кухар.

За її словами, у Європі видаються "екстрені дозволи" на ті препарати, за якими раніше було прийнято рішення про заборону в ЄС.

12 країн ЄС з значним виробництвом цукру, включаючи Францію, Бельгію, Данію та Іспанію, протягом останніх трьох років надали низку екстрених дозволів на обробку насіння неонікотиноїдами після того, як набула чинності заборона в ЄС. В тому числі вже і Велика Британія, яка вийшла з ЄС, цього року схвалила екстрені дозволи на використання неонікотиноїдів через високий ризик зараження урожаю жовтяницею,
– констатує експерт.

Ольга Кухар вказує, що такі дії демонструють те, що фермери не мають "ефективних альтернатив" неонікотиноїдам для захисту своїх посівів".

За її словами, європейські фермери також вбачають загрозу і значні збитки через поширення розмов про заборону певних пестицидів, які зазвичай мають більше політичного підґрунтя, ніж науково підтверджених фактів про можливу шкоду від них.

"Зокрема, данські експерти дійшли висновку, що можлива заборона гліфосату в ЄС без заміни обійдеться звичайним господарствам у середньому зростанням витрат, еквівалентним близько плюс 120 євро/га. Заборона гліфосату на фермах з нульовою обробкою ґрунту стане ще дорожчою. Тут консультанти очікують на додаткові витрати до 270 євро/га", – наводить аргументи Ольга Кухар.

При цьому експерт додає, що без гліфосату загалом використовується на 20% більше гербіцидів, що, відповідно, збільшує об’єми внесення, щоб протистояти тиску бур'янів.

"Україні треба враховувати такі аспекти та аналізувати ситуацію, що виникає в інших країнах та не допускати ситуації, коли нічим буде захищати врожай від хвороб та шкідників. Першочергово аграріям потрібно дотримуватися правил внесення засобів захисту рослин, в тому числі вимог законодавства, не застосовувати фальсифіковані препарати, а також своєчасно сповіщати громади та пасічників про заплановане внесення засобів захисту рослин", – резюмує експерт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68