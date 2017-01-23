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В.Янукович имеет уважительные причины не прибывать на вызов ГПУ - адвокат

В.Янукович имеет уважительные причины не прибывать на вызов ГПУ - адвокат

Киев • УНН

 • 12942 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. У бывшего президента Украины Виктора Януковича есть уважительные причины не прибывать на вызов Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сказал в комментарии УНН его адвокат Виталий Сердюк, комментируя опубликованную на сайте ГПУ повестку о вызове В.Януковича на допрос 30 января.

"Да, мы в курсе (о вызове В.Януковича в ГПУ 30 января - ред.). Позиция защиты должна быть согласована с клиентом. Эта информация была получена только что и вами, и нами. Во-вторых, у Виктора Федоровича есть все, предусмотренные статьей 138 УПК Украины, уважительные причины не прибыть на вызовы, а именно пребывание длительное время за границей и наличие угрозы его жизни", - сказал он.

К тому же, по словам адвоката, все сообщения и повестки, согласно закону, должны направляться путем международной правовой помощи в Российской Федерации.

"Опубликование в газете, в СМИ, в Facebook процессуальных документов, в то время, когда известно достоверное местонахождение клиента - является противоправным и таким, что приводит следующее признание полностью недействительными и недопустимыми всех собранных доказательств по делу", - отметил В.Сердюк.

Кроме того, защитник в очередной раз подчеркнул, что ГПУ опубликовала адрес В.Януковича.

"Еще год назад защита просила и настаивала, чтобы был сохранен в тайне ГПУ адрес нашего клиента. Это был элементарный шаг по обеспечению его безопасности. Вы видите, что публикация адреса даже при наличии его ходатайства - это прямое доказательство, что свидетельствует о невозможности и нежелании государственных органов Украины обеспечивать хотя бы элементарные шаги по его безопасности. Это является одним из доказательств невозможности В.Януковича прибыть в Украину для личного рассмотрения вопросов. Но В.Янукович пока не является подозреваемым по делу", - резюмировал В.Сердюк.

Напомним, бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали на допрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины на 30 января 15 часов.

20 января Печерский районный суд Киева дал разрешение военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

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