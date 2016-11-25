В.Янукович анонсировал еще одну пресс-конференцию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович заверил, что обязательно выйдет к прессе, если такую встречу организуют. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
"Я обязательно подойду к вам сразу после судебного заседания, в то место, которое скажете, если вы будете организовывать", - отметил В.Янукович.
Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.
Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.