В.Янукович анонсував ще одну прес-конференцію

“Я обов’язково підійду до вас відразу після судового засідання, в те місце, яке скажете, якщо ви будете організовувати”, — зазначив В.Янукович.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.