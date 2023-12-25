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В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Кривого рога

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 13:43  •  3794 просмотра

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Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракете, которая направляется в направлении Кривого Рога, пишет УНН.

Детали

"Управляемая авиационная ракета движется в направлении Кривого Рога! ", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что воздушная тревога в Херсонской, Кировоградской, Запорожской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В ПС ЗСУ повідомили про ракету в напрямку Кривого рогу
Ukrainian Armed Forces reported a missile in the direction of Kryvyi Rih
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