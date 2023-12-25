В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Кривого рога
Киев • УНН
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракете, которая направляется в направлении Кривого Рога, пишет УНН.
Детали
"Управляемая авиационная ракета движется в направлении Кривого Рога! ", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Ранее в Воздушных силах сообщали, что воздушная тревога в Херсонской, Кировоградской, Запорожской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Кривого рога
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог.
В Индии приостановили деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами
Министерство спорта Индии приостановило деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами, уволив новоизбранных руководителей, связанных с обвиняемым экс-президентом.
Будущий премьер Нидерландов призвал граждан Турции избрать нового президента
Герт Вилдерс, будущий премьер-министр Нидерландов, призывает турецких секуляристов выбрать нового лидера. Его ультраправая партия получила 37 мест в парламенте и сталкивается с проблемами коалиции.
Около 4 тыс приемных детей оказались на ВОТ или были депортированы в рф
Около 4 000 приемных детей из Украины оказались либо в ловушке в оккупированных регионах, либо были депортированы в россию, причем условия их пребывания не контролируются.
На Хмельнитчине столкнулись два автомобиля: пострадал 13-летний мальчик
В результате дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области пострадал 13-мальчик. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
По словам Рувина, эксперты продолжают отслеживать динамику изменений на территориях, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
В лесу на Сумщине нашли боевую часть российской авиационной крылатой ракеты Х-59
В Сумской области местный житель нашел 300-килограммовую боеголовку от российской ракеты Х-59. Полиция подтвердила, что она будет уничтожена.
рф продолжает террор дронами гражданского населения Херсонщины, сбрасывали осколочный боеприпас
россия использует беспилотники для атаки на Херсон, сбрасывая боеприпасы; о жертвах не сообщается.
В Британии все больше украинских беженцев становятся жертвами визовых мошенников - The Independent
Украинцы, которые ищут убежища в Великобритании, благодаря программе Homes for Ukraine, все чаще становятся жертвами мошенников. Преступники выманивают у людей деньги, выдают им фальшивые визы и исчезают.
россия на фоне мощного шторма убрала корабли с моря - Силы обороны Юга
россия вывела свои военные корабли из Черного моря из-за шторма, о чем сообщили Силы обороны Юга.