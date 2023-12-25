В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Кривого рога

В Британии все больше украинских беженцев становятся жертвами визовых мошенников - The Independent

Украинцы, которые ищут убежища в Великобритании, благодаря программе Homes for Ukraine, все чаще становятся жертвами мошенников. Преступники выманивают у людей деньги, выдают им фальшивые визы и исчезают.