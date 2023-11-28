В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"
Киев • УНН
У жителя Великобритании был выявлен первый случай, согласно статистике страны, заражения штаммом гриппа A(H1N2)v, похожим на свиной грипп. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) заявило, что источник инфекции пока неизвестен.
У жителя Великобритании диагностирован штамм гриппа, похожий на на вирусы, распространяющиеся среди свиней. Инфекция A(H1N2)v была обнаружена во время обычного скринингового теста, у человека были респираторные симптомы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Инфекция A(H1N2)v была обнаружена во время скринингового теста на грипп в больнице общей практики в Северном Йоркшире. Человек в Северном Йоркшире посетил своего врача общей практики с проблемами дыхания. Во время конусльтации были диагностированы респираторные симптомы. Согласно официальной информации, это была легкая болезнь, человек полностью выздоровел.
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Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что источник инфекции неизвестен. неизвестен.
При этом UKHSA сообщило, что, исходя из предварительной информации, эта инфекция отличается от примерно 50 других случаев заражения людей этим штаммом, выявленных в других странах мира с 2005 года.
Это первый раз, когда мы обнаружили этот вирус у людей в Великобритании, хотя он похож на вирусы, которые были обнаружены у свиней
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В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"
У жителя Великобритании был выявлен первый случай, согласно статистике страны, заражения штаммом гриппа A(H1N2)v, похожим на свиной грипп. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) заявило, что источник инфекции пока неизвестен.
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