В Ужгороде массово цветут 100-летние сакуры

Как сообщают в Ужгородском городском совете, в городе растет около 5 тыс. экзотических деревьев, возраст старейших из которых достигает почти 100 лет. Именно старшие сакуры больше привлекают горожан и туристов, ведь это огромные раскидистые деревья, которые сейчас покрыли центральную часть Ужгорода розовыми облаками.

В общем сакуры разных форм, пород и возраста растут практически во всех частях Ужгорода. Первыми из них цветут молодые и декоративные сакуры, которые уже покрылись листьями. Зато взрослые деревья - это сплошные розовые соцветия, похожие на огромные пирожные или зефирки. Цвести деревья будут еще несколько недель. Рядом с сакурами уже начинает распускаться первая сирень, декоративные яблони и японская айва.

Традиционно период цветения сакуры - это сезон массового паломничества туристов, которых сейчас тысячи приехали в областной центр Закарпатья. Из-за значительного ажиотажа железнодорожных билетов в Ужгород не достать, поэтому Закарпатская ОГА обратилась в ПАО "Укрзализныця" с просьбой пустить на Закарпатье дополнительные "сакуровые рейсы" из Киева и Харькова и в обратном направлении. Как сообщили сегодня УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, такие поезда уже назначены.

Сейчас Ужгород - это сплошная фотозона как для туристов, так и для местных жителей. Только у одной сакуры на Набережной Независимости в течение 30 минут сфотографировались более сотни человек - это и местная молодежь, и туристы из Харькова, Кривого Рога, Днепра и города Покров.

Одновременно с "розовым сезоном" в Ужгороде развернули кампанию "Сокоты сакуры!" (Береги - ред.), призванную уберечь уникальные растения от вандализма. Тысячи людей не только хотят сфотографироваться у сакуры, но и забрать на память ветку или цветок. Но неравнодушные ужгородцы информируют гостей города, что цветы сакуры не имеют аромата, не живут в вазоне с водой, а сломанные ветви сразу погибают.

Сегодня же, 18 апреля, в Ужгороде стартовал традиционный "Сакура-фест", который открыли Днями нового национального кино. А уже в эти выходные гостей областного центра Закарпатья ожидают фестиваль вина Sakura-Wine, Международные соревнования по танцевальному спорту Uzhgorod Open-2018 и соревнования по велоспорту.

Как ранее сообщал УНН, розовый сезон в Ужгороде ознаменовался массовым цветением магнолий.