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В Ужгороді масово квітнуть 100-річні сакури

Київ • УНН

 • 53695 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Цими днями в Ужгороді почався період масового цвітіння сакури, повідомляє кореспондент УНН.

В Ужгороді масово квітнуть 100-річні сакури

Як повідомляють в Ужгородській міській раді, у місті росте близько 5 тисяч екзотичних дерев, вік найстаріших з яких сягає майже 100 років. Саме найстарші сакури найбільше приваблюють містян і туристів, адже це велетенські розлогі дерева, які нині вкрили центральну частину Ужгорода рожевими хмарами.

Загалом сакури різних форм, порід і віку ростуть практично у всіх частинах Ужгорода. Найпершими з них квітнуть молоді й декоративні сакури, які вже вкрилися листочками. Натомість дорослі дерева – це суцільні рожеві суцвіття, схожі на величезні тістечка або зефірки. Квітнутимуть дерева ще кілька тижнів. Поруч із сакурами вже починає розпускатися перший бузок, декоративні яблуні і японська айва.

Традиційно період цвітіння сакури – це сезон масового паломництва туристів, яких зараз тисячі приїхали до обласного центру Закарпаття. Через значний ажіотаж залізничних квитків до Ужгорода не дістати, тому Закарпатська ОДА звернулася до ПАТ "Укрзалізниця" з проханням пустити на Закарпаття додаткові "сакурові рейси" з Києва і Харкова й у зворотному напрямку. Як повідомили сьогодні УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, такі потяги вже призначено.

Зараз Ужгород – це суцільна фотозона як для туристів, так і для місцевих мешканців. Лише біля однієї сакури на Набережній Незалежності протягом 30 хвилин сфотографувалися понад сотню осіб – це і місцева молодь, і туристи з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра і міста Покров.

Одночасно з "рожевим сезоном" в Ужгороді розгорнули кампанію "Сокоти сакури!" (бережи – ред.), покликану уберегти унікальні рослини від вандалізму. Тисячі людей не лише хочуть сфотографуватися біля сакури, але й забрати на згадку гілку або квітку. Натомість небайдужі ужгородці інформують гостей міста, що квіти сакури не мають аромату, не живуть у вазоні з водою, а зламані гілки одразу гинуть.

Сьогодні ж, 18 квітня, в Ужгороді стартував традиційний "Сакура-Фест", який відкрили Днями нового національного кіно. А вже цими вихідними на гостей обласного центру Закарпаття очікують фестиваль вина Sakura-Wine, Міжнародні змагання з танцювального спорту Uzhgorod Open – 2018 та змагання з велоспорту.

Як раніше повідомляв УНН, рожевий сезон в Ужгороді ознаменувався масовим цвітінням магнолій.

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