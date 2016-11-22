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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В Узбекистане опровергают информацию о смерти дочери первого президента И.Каримова - СМИ

Киев • УНН

 • 15973 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара жива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к окружению семьи Каримовых, передает УНН.

В Узбекистане опровергают информацию о смерти дочери первого президента И.Каримова - СМИ

"Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти ошибочна", - сообщил собеседник агентству.

Отмечается, он отказался конкретизировать детали и информацию о ее местонахождении.

Как сообщал УНН, в СМИ начала появляться информация о том, что старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара умерла в результате отравления и была похоронена 5 ноября.

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