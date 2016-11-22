В Узбекистане опровергают информацию о смерти дочери первого президента И.Каримова - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара жива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к окружению семьи Каримовых, передает УНН.
"Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти ошибочна", - сообщил собеседник агентству.
Отмечается, он отказался конкретизировать детали и информацию о ее местонахождении.
Как сообщал УНН, в СМИ начала появляться информация о том, что старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара умерла в результате отравления и была похоронена 5 ноября.