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В Узбекистані спростовують інформацію про смерть доньки першого президента І.Карімова - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Старша дочка першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара жива. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням джерело, близьке до оточення сім'ї Карімових, передає УНН.

В Узбекистані спростовують інформацію про смерть доньки першого президента І.Карімова - ЗМІ

"Гульнара Карімова жива, інформація про її смерть є помилковою", - повідомив співрозмовник агентству.

Зазначається, він відмовився конкретизувати деталі та інформацію про її місцезнаходження.

Як повідомляло УНН, у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що старша дочка першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара померла у результаті отруєння і була похована 5 листопада.

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