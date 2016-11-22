В Узбекистані спростовують інформацію про смерть доньки першого президента І.Карімова - ЗМІ

"Гульнара Карімова жива, інформація про її смерть є помилковою", - повідомив співрозмовник агентству.

Зазначається, він відмовився конкретизувати деталі та інформацію про її місцезнаходження.

Як повідомляло УНН, у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що старша дочка першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара померла у результаті отруєння і була похована 5 листопада.