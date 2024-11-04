В Укрзализныце анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря
Киев • УНН
Укрзализныця представит новый график движения поездов с расширенными международными и внутренними сообщениями. Презентация обновленного расписания состоится в течение ноября, а изменения заработают с 15 декабря.
В «Укрзализныце» с 15 декабря заработает новый график, который будет представлен в течение ноября. В нем будет расширение международных и внутренних сообщений.
Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
С 15 декабря заработает новый график, не буду спойлерить, но мы в течение ноября обязательно представим новый график. В нем будут новинки и расширения как международных сообщений, так и внутренних, поэтому к рождественским праздникам сделаем такие приятные подарки нашим пассажирам
Перед этим он напомнил, что «Укрзализныця» взяла жесткий курс, чтобы все билеты были доступны исключительно на официальных источниках.
«Но все равно спрос превышает предложения, потому что у нас есть ограниченный подвижной состав, много вагонов сегодня задействовано под медицинские перевозки и несмотря на то, что обновляются, добавляются вагоны, не всегда на все сообщения их хватает. Если говорить о международных сообщениях, то это еще вопрос взаимодействия с международными партнерами», - сказал Перцовский.
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В октябре этого года Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт продажи билетов.