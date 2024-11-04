В Укрзализныце анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря

В «Укрзализныце» с 15 декабря заработает новый график, который будет представлен в течение ноября. В нем будет расширение международных и внутренних сообщений.

Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

С 15 декабря заработает новый график, не буду спойлерить, но мы в течение ноября обязательно представим новый график. В нем будут новинки и расширения как международных сообщений, так и внутренних, поэтому к рождественским праздникам сделаем такие приятные подарки нашим пассажирам - рассказал Перцовский.

Перед этим он напомнил, что «Укрзализныця» взяла жесткий курс, чтобы все билеты были доступны исключительно на официальных источниках.

«Но все равно спрос превышает предложения, потому что у нас есть ограниченный подвижной состав, много вагонов сегодня задействовано под медицинские перевозки и несмотря на то, что обновляются, добавляются вагоны, не всегда на все сообщения их хватает. Если говорить о международных сообщениях, то это еще вопрос взаимодействия с международными партнерами», - сказал Перцовский.

В Укрзализныце рассказали, как идет строительство первой в Украине евроколеи

Дополнение

В октябре этого года Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт продажи билетов.