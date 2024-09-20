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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Укроборонпроме" объявили конкурс на должность нового гендиректора

В "Укроборонпроме" объявили конкурс на должность нового гендиректора

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 07:50  •  4927 просмотра

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Наблюдательный совет «Укроборонпрома» начал конкурс на должность гендиректора после увольнения Германа Сметанина. Поиск кандидатов поручен украинскому представительству Odgers Berndtson.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" принял решение о начале конкурса на должность гендиректора после прекращения полномочий Германа Сметанина. Об этом говорится в заявлении общества в Telegram, передает УНН.

Наблюдательный совет Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" принял решение о начале конкурса на должность Генерального директора Общества

- говорится в сообщении «Укроборонпрома». 

Как сообщается, поиск претендентов и их предварительную оценку поручили украинскому представительству Odgers Berndtson. Эта международная компания специализируется на подборе руководителей высшего звена, указали в "Укроборонпроме".

Конкурс будет проходить в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления. Непредвзятость, профессионализм и преданность современным методам руководства - это то, что мы демонстрируем, и то, чего ждем от кандидатов на должность руководителя Компании

- заявил глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Давид Ломджария.

Напомним

4 сентября наблюдательный совет "Укроборонпрома" принял решение о прекращении полномочий генерального директора Германа Сметанина.  Верховная Рада назначила его на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Временно исполняющим обязанности руководителя Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначен Олег Гуляк.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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