В "Укроборонпромі" оголосили конкурс на посаду нового гендиректора
Київ • УНН
Наглядова рада "Укроборонпрому" розпочала конкурс на посаду гендиректора після звільнення Германа Сметаніна. Пошук кандидатів доручено українському представництву Odgers Berndtson.
Наглядова рада "Укроборонпрому" ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора після припинення повноважень Германа Сметаніна. Про це йдеться у заяві товариства у Telegram, передає УНН.
Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду Генерального директора Товариства
Як повідомляється, пошук претендентів та їхню попередню оцінку доручили українському представництву Odgers Berndtson. Ця міжнародна компанія спеціалізується на доборі керівників вищої ланки, вказали в "Укроборонпромі".
Конкурс проходитиме відповідно до найкращих практик корпоративного управління. Неупередженість, професійність і відданість сучасним методам керівництва – це те, що ми демонструємо, і те, чого чекаємо від кандидатів на посаду керівника Компанії
Нагадаємо
4 вересня наглядова рада "Укроборонпрому" ухвалила рішення про припинення повноважень генерального директора Германа Сметаніна. Верховна Рада призначила його на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.