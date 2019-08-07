В Украину идут грозы – синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине в четверг ожидаются грозы, сильный ветер и град. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
Так, днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 м/ с, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый).
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Напомним, синоптики дали прогноз погоды на август.