В Украину идут грозы – синоптики

Так, днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 м/ с, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый).

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Напомним, синоптики дали прогноз погоды на август.