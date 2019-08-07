В Україну йдуть грози – синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Україні у четвер очікуються грози, сильний вітер і град. Оголошене штормове попередження. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
Так, вдень 8 серпня в західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози, посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий).
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Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на серпень.