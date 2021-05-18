В Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса Pfizer

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"На этой неделе ЮНИСЕФ вместе с ВОЗ доставят в Украину почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX. Только что в международный аэропорт "Киев" прибыл самолет с первыми 122 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech", - указали в ЮНИСЕФ.

Детали

По данным организации ООН, это первый из четырех грузов новой партии. В общем, к концу недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Ожидается, что 378 тыс. доз вакцины будет использовано для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные с вакцин направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

Украина и COVAX

Ранее в рамках COVAX Украина получила 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной SK Bioscience, Южная Корея. Также - около 140 000 шприцев для разведения вакцин с растворителем и инъекций и более 1300 коробок для их безопасной утилизации.

COVAX - глобальная инициатива по ускорению разработки и производства вакцин от COVID-19 и обеспечению их равномерного распределения во всем мире. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.