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В Украину пытались ввезти партию телефонов на около 700 тысяч долларов

В Украину пытались ввезти партию телефонов на около 700 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Через пункт пропуска "Ягодин" в Украину пытались ввезти почти 3,5 тысячи мобильных телефонов стоимостью около 700 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Через пункт пропуска "Ягодин" под видом почтовых отправлений в Украину пытались ввезти почти 3,5 тысячи мобильных телефонов общей стоимостью около 700 тыс. долларов США. Незаконно ввезенные на таможенную территорию мобилки и транспортное средство, которым их перевозили, изъяты", – написала Сарган.

Она добавила, что по данному факту ГУ ГФС в Волынской области под процессуальным руководством прокуратуры области начало уголовное производство по ч. 1 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах.

"Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности", – уточнила пресс-секретарь.

Напомним, украинка пыталась переместить через границу 49 iPhone, скрыв их под юбкой.

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