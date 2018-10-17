В Украину пытались ввезти партию телефонов на около 700 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Через пункт пропуска "Ягодин" в Украину пытались ввезти почти 3,5 тысячи мобильных телефонов стоимостью около 700 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Через пункт пропуска "Ягодин" под видом почтовых отправлений в Украину пытались ввезти почти 3,5 тысячи мобильных телефонов общей стоимостью около 700 тыс. долларов США. Незаконно ввезенные на таможенную территорию мобилки и транспортное средство, которым их перевозили, изъяты", – написала Сарган.
Она добавила, что по данному факту ГУ ГФС в Волынской области под процессуальным руководством прокуратуры области начало уголовное производство по ч. 1 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах.
"Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности", – уточнила пресс-секретарь.
Напомним, украинка пыталась переместить через границу 49 iPhone, скрыв их под юбкой.