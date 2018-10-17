В Украину пытались ввезти партию телефонов на около 700 тысяч долларов

"Через пункт пропуска "Ягодин" под видом почтовых отправлений в Украину пытались ввезти почти 3,5 тысячи мобильных телефонов общей стоимостью около 700 тыс. долларов США. Незаконно ввезенные на таможенную территорию мобилки и транспортное средство, которым их перевозили, изъяты", – написала Сарган.

Она добавила, что по данному факту ГУ ГФС в Волынской области под процессуальным руководством прокуратуры области начало уголовное производство по ч. 1 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах.

"Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности", – уточнила пресс-секретарь.

Напомним, украинка пыталась переместить через границу 49 iPhone, скрыв их под юбкой.



